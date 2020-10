RR vs MI: हार्दिक पंड्या का धमाल, केवल 20 गेंद पर जमाया पचासा, 5 गेंद पर बनाए 26 रन..देखें Video

हार्दिक ने सौरव तिवारी के साथ मिलकर धमाकेदार बल्लेबाजी की और 31 गेंद पर 64 रन जोड़े, सौरव तिवारी 25 गेंद पर 34 रन बनाकर आउट हुए. तिवारी जब आउट हुए उस समय मुंबई का स्कोर 18.1 ओवर में 165 रन था. हार्दिक ने अपनी अर्धशतकीय पारी के दौरान शुरूआत के 9 गेंद पर केवल 8 रन बनाए थे लेकिन इसके बाद 12 गेंद पर 52 रन बनाए, जिसमें उनके बल्ले से 6 1 6 6 6 1 1 6 4 4 6 6 रन निकले. आखिरी ओवर में कार्तिक त्यागी के ओवर में हार्दिक ने बाउंड्री से 26 रन बनाए तो वहीं एक ओवर में 27 रन बने. हार्दिक की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने फैन्स का दिल जीत लिया.

Most runs by a batsman in the last 3 overs in IPL: 57 (14) - Kohli v GL, 2016 52 (12) - Hardik Pandya v RR, TODAY 50 (17) - Russell v MI, 2019 #IPL2020 #RRvMI

I have been lucky to have seen @hardikpandya7 play a few sensational innings. But even by those standards, this was astonishing. Very very special. He is a rare talent