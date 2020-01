ब‍िग बैश लीग (Big Bash League) में पाक‍िस्‍तान के 26 वर्षीय तेज गेंदबाज हार‍िस रऊफ (Haris Rauf) कमाल कर रहे हैं. उनकी गेंदबाजी के आगे व‍िपक्षी बल्‍लेबाज संघर्ष करते नजर आ रहे हैं. 26 साल के रऊफ ने बुधवार को मेलबर्न स्‍टार्स की ओर से खेलते हुए स‍िडनी थंडर्स के ख‍िलाफ (Melbourne Stars vs Sydney Thunder) हैट्र‍िक हास‍िल की. टूर्नामेंट में अपनी 145 क‍िमी/घंटे की गति से वे बल्‍लेबाजों की कठ‍िन परीक्षा ले रहे हैं. रऊफ टूर्नामेंट के इस सीजन में व‍िकेट लेने के मामले में दूसरे स्‍थान पर हैं, उन्‍होंने BBL के चार मैचों में अब तक वे 13 व‍िकेट हास‍िल कर चुके हैं. डेन‍ियल सेम्‍स ने ही उनसे ज्‍यादा व‍िकेट (15) हास‍िल क‍िए हैं. यह अलग बात है क‍ि सेम्‍स ने आठ मैचों में यह व‍िकेट हास‍िल क‍िए हैं.

BBL: व‍िकेट लेने के बाद हार‍िस रऊफ ने क‍िया ऐसा एक्‍शन, लोग बोले-ये कैसा जश्‍न, देखें VIDEO

Damien Fleming "Haris Rauf is an intelligent fast-bowler with good execution. It's not just about the pace, it's his armoury of deliveries. He has a good bouncer as well but the yorker, that's the gun ball for the closing overs" #BBL09#Cricket