Women's T20 World Cup: हरमनप्रीत कौर की मां पहली बार स्टेडियम में देखेंगी मैच, परिवार के लिए होगा भावुक पल..

महिला टी-20 वर्ल्ड कप (Women's T20 World Cup) का फाइनल 8 मार्च को मेलबर्न में खेला जाना है.भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) के लिए 8 मार्च का दिन दो मायनों में बड़ा खास है. एक ओर जहां 8 मार्च को हरमनप्रीत कौर का बर्थडे है, वहीं दूसरी ओर पहली बार उनकी मां सतविंदर कौर स्डेडियम में जाकर लाइव मैच देखने वाली हैं. आपको बता दें कि हरमनप्रीत कौर ने अबतक इंटरनेशनल क्रिकेट में 11 साल पूरे किए हैं और इस दौरान उनकी मां एक भी मैच देखने स्टेडियम में नहीं पहुंची हैं. ऐसे में कप्तान हरमनप्रीत कौर फाइनल मैच जीतकर अपनी मां को एक यादगार तोहफा देना चाहेंगी. बता दें मेलबर्न में फाइनल के दिन हरमनप्रीत कौर के पूरे परिवार के अलावा उनके पहले कोच यादविंदर सिंह सोढ़ी भी मैच देखने के लिए मेलबर्न पहुंचे हैं. पहली बार हरमनप्रीत की मां जब दर्शक दिर्घा में बैठकर बेटी का फाइनल मैच देखेंगी तो यकिनन पूरे परिवार के लिए यह भावुक पल होगा.

यदि भारतीय महिला टीम टी-20 का वर्ल्ड कप फाइनल जीत जाती है तो पहली बार भारतीय टीम (Indian Women Cricket Team) ऐसा कमाल करने में सफल रहेगी. वैसे इस टूर्नामेंट में हरमनप्रीत कौर का परफॉर्मेंस कोई खास नहीं रहा है, ऐसे में हरमनप्रीत टी-20 वर्ल्ड कप के आखिरी मैच को यादगार बनाने की कोशिश करेंगी. भारतीय टीम अपने ग्रुप स्टेज में एक भी मैच नहीं हारी थी और सेमीफाइनल मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ जिसके कारण टॉप पर रहने के फाइनल में पहुंची है.

The Night turned into our favour and I am humbled and honoured to see the support we got from all the fans and people who cheered for us..

Thank you for your love and support pic.twitter.com/viSy4g2GP4