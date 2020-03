Women's T20 World Cup Final: बर्थडे के दिन हरमनप्रीत का सपना टूटा, मां को नहीं दे पाई वर्ल्ड कप जीत का तोहफा

Women's T20 World Cup Final. मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर भारत को 85 रन से हराकर महिला टी-20 वर्ल्डकप का खिताब अपने नाम कर लिया. भारतीय टीम की हार के साथ ही कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) का सपना भी टूट गया. उनकी कप्तानी में भारतीय टीम महिला टी 20 वर्ल्डकप के फाइनल में पहुंची लेकिन खिताब जीतने का सपना पूरा नहीं कर सकी. फाइनल मैच में को देखने के लिए हरमनप्रीत कौर की मां भी स्टेडियम आईं थी. अपने बर्थडे के दिन हरमनप्रीत (Harmanpreet Kaur) मां को वर्ल्ड कप जीत का तोहफा देना चाहती होंगी लेकिन ऐसा हो नहीं सका.आपको बता दें कि फाइनल सहित पूरे टूर्नामेंट में हरमनप्रीत फ्लॉप रहीं, इस टूर्नामेंट में वो केवल 30 रन ही बनी सकीं. हरमनप्रीत कौर का फ्लॉप होना भारत की हार का एक बड़ा कारण बना. महिला टी-20 वर्ल्ड कप के फाइनल में उनसे उसी यादगार पारी की उम्मीद थी जो हरमनप्रीत ने साल 2017 के महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी. आज तक फैन्स साल 2017 में उनके द्वारा खेली गई 115 गेंदों पर 171 रनों की पारी को नहीं भूले हैं. महिला टी-20 वर्ल्ड कप के फाइनल में हरमनप्रीत कौर को जेस जोनासन ने आउट कर भारतीय फैन्स की उम्मीद को तोड़ दिया. फाइनल में हरमनप्रीत कौर केवल 4 रन ही बना पाईं.

Beaten at the last but still plenty to be proud of #T20WorldCuppic.twitter.com/9I8Je2c1yH