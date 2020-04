हर्षा भोगले ने माना- इस कप्तान ने बदला भारतीय क्रिकेट को, उसके जैसा कोई नहीं...देखें Video

आईसीसी (ICC) के ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले (Harsha Bhogle) ने फैन के द्वारा पूछे गए सवाल पर अपनी राय दी है. भोगले से उनके फेवरेट भारतीय कप्तान को लेकर सवाल पूछा गया. जिसके जलाब में उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों में भारतीय क्रिकेट में कई बेहतरीन कप्तान हुए हैं लेकिन सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) की कप्तानी ने भारतीय क्रिकेट को बदल कर रख दिया था. मैच फिक्सिंग के दौर के बाद भारतीय टीम को एक ऐसा कप्तान चाहिए था तो टीम को इस दलदल से आगे निकाल सके. उस समय गांगुली ने वो कर दिखाया. उनकी कप्तानी में भारतीय टीम दवाब से आगे निकली और 2003 वर्ल्डकप (2003 World Cup) के फाइनल तक पहुंची. आज भी जब पिछले 20 सालों में बेहतरीन कप्तान की बात की जाएगी तो गांगुली का नाम सर्वप्रथम लिया जाएगा.

"India have been very blessed with captains in the last 20 years."@bhogleharsha talks about his favourite ???????? captain of all time pic.twitter.com/l5HKafnUxf