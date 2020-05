हर्षा भोगले ने 90s में भारतीय क्रिकेट की 10 बड़ी घटनाओं का किया जिक्र, बोले- सचिन के आने से बदली किस्मत

भारत के मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले (Harsha Bhogle) ने 90s के दौरान भारतीय क्रिकेट (Indian Cricket) में घटित हुई 10 बड़ी घटनाओं का जिक्र ट्विटर के माध्यम से किया है. ट्विटर के द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम के तहत भोगले ने 90s के उन यादों को फैन्स के साथ शेयर किया जिसने भारतीय क्रिकेट को शिखर पर पहुंचाया. बता दें कि ट्विटर ने 90s की यादों को शेयर करने के लिए इमोजी भी लांच की है. भोगले ने पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के भारतीय क्रिकेट (Indian Cricket) में आगमन को सबसे बड़ी घटना के तौर पर याद किया है. भोगले ने ट्वीट कर लिखा, तेंदुलकर के आने से भारतीय क्रिकेट में बदलाव आया.

दूसरे नंबर पर भोगले ने 1996 वर्ल्डकप क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ मैच को दूसरी सबसे यादगार घटना बतलाया है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि उस मैच के दौरान भारतीय फैन्स टीवी से एक पल के लिए भी अलग नहीं हुए थे. भोगले ने सिद्धू की पारी, वेंकेटेश प्रसाद और आमिर सोहेल के बीच घटित हुई स्लेजिंग को सबसे यादगार घटना बताया. वहीं, तीसरे नंबर पर भोगले ने महान कपिल देव (Kapil Dev) के द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, नाइंटीज की तीसरी सबसे बड़ी घटना भारतीय क्रिकेट में होना बताया है.

At 17.00 hrs today, as part of #90sNostalgia I will be tweeting the 10 most important happenings in and around Indian cricket in the 90s. Then go live on twitter after that. Do send in thoughts/queries using this hashtag #90sWithHarsha so I can reply to as many as I can — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) May 20, 2020

1.The Decade of Tendulkar.The confidence.The aggression.The youthfulness.The trust. In an India that was opening up,@sachin_rt stood for what was possible. Perth, Chennai, Auckland, World Cup 96, Capetown, Sharjah, Melbourne. Sachin became part of us. #90sNostalgia#90sWithHarsha — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) May 20, 2020

4. Pakistan tour of India in 1999. That great Chennai Test, @anilkumble1074 with the magical all ten in Delhi, full houses, tense cricket with some of the biggest names from both countries. India-Pakistan also played a lot of odi cricket in the 90s. #90sNostalgia#90sWithHarsha — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) May 20, 2020

भोगले ने कहा कि कपिल ने ही नए बॉल को बल्लेबाजों के खिलाफ कैसे हथियार बनाया जाता है, अगली पीढ़ी को सिखाया. इस लिस्ट में उन्होंने चौथे नंबर पर भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में टेस्ट सीरीज का होना सबसे यादगार घटना के तौर पर याद किया है. भोगले ने कहा कि भारत और पाकिस्तान की टीम नाइंटीज में काफी क्रिकेट खेलती थी जो फैन्स के लिए काफी यादगार रही. भोगले ने ट्वीट में लिखा, चेन्नई टेस्ट और फिर कुंबले का दिल्ली टेस्ट मैच में 10 विकेट चटकाना भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी घटना में से एक है.

6. The spectre of match-fixing. Suspicion grew in our game, in whispers then more loudly, trust was injured. The second half was a low point,the darkness before the dawn. It passed too. #90sNostalgia 90sWithHarsha — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) May 20, 2020

8. India's historic tour of South Africa in 1992-93. ANC wasn't yet in power, India still had no diplomatic ties, no visas, we knew little about SA cricket and life there. Was a journey into the unknown. Pathbreaking tour, cricket wasn't great. #90sNostalgia#90sWithHarsha — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) May 20, 2020

इसके अलावा पांचवें नंबर पर क्रिकेट मैचों के टीवी प्रसारण को विस्तार मिलना भोगले की नजर में नाइंटीज की बड़ी घटनाओं में से एक रही. मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर ने छठे नंबर पर मैच फिक्सिंग प्रकरण को रखा है. भारतीय क्रिकेट में मैच फिक्सिंग का आना अहम घटना रही जिसने क्रिकेट को शर्मसार किया. इसके अलावा हर्षा ने कुंबले, द्रविड़, सौरव गांगुली और लक्ष्मण के भारतीय क्रिकेट में आगमन एक बड़ी घटना रही जिसने भारतीय क्रिकेट को एक अलग दिशा दी. इसके अलावा भोगले ने सहवाग के आने को भी भारतीय क्रिकेट की बड़ी घटनाओं में शूमार किया है.

10. Advertisers like #Pepsi with #NothingOfficialAboutIt#YehDilMaangeMore and other slogans taking cricketers into non-cricket homes via entertainment and investing money into Indian cricket. Significant part of making Indian cricket rich. #90sNostalgia#90sWithHarsha — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) May 20, 2020

नंबर 8 पर भोगले ने भारत के 1992-93 में दक्षिण अफ्रीका के दौरे को लिस्ट में शामिल किया है. इसके अलावा उन्होंने नंबर 9 पर भारत का विदेशी धरती पर औसत परफॉर्मेंस को भी लिस्ट में जगह दी है. भोगले ने कहा कि 90s में भारतीय टीम अपने घर पर टेस्ट जीत और ड्रा करा रही थी लेकिन विदेशी धरती पर या तो मैच हारती या फिर मैच ड्रा कराती थी.

तेदुलकर के करियर में पहली विदेशी टेस्ट जीत उनके डेब्यू के 12 साल बाद आई थी. भोगले ने नंबर 10 पर एडवरटाइजिंग की दुनिया में क्रिकेट की पहुंच को अहम बताया है. भोगले ने कहा कि 90s में एडवरटाइजिंग का क्रिकेट की दुनिया में तेजी से बढ़ना भारतीय किकेट को दुनिया का अमीर बोर्ड बनाने में कारगार साबित हुआ.