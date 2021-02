PAK vs SA: दूसरे टेस्ट में हसन अली ने बरपाया कहर, 10 विकेट लेकर रचा इतिहास, PAK की जीत

IPL Auction 2021: इन चार भारतीय क्रिकेटरों की आईपीएल नीलामी से पहले हो रही सबसे ज्यादा चर्चा

इससे पहले शोएब अख्तर ने साल 2003 में बांग्लादेश के खिलाफ एक टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने में सफल रहे थे. वहीं, दूसरे ऐसे पाकिस्तानी तेज गेंदबाज बने जिन्होंने साल 2007 के बाद टेस्ट में 10 विकेट लिए हैं. बता दें कि साल 2003 के बाद पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाबी पाई है

IND vs ENG: पारी की पहली ही गेंद पर अश्विन ने लिया विकेट, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 114 साल बाद हुआ ऐसा

Pakistan take the series 2-0!



Hasan Ali took a match-haul of 10 wickets to lead the side to their first Test series win against South Africa since 2003!#PAKvSAhttps://t.co/dHR9CvAE8Tpic.twitter.com/JmlVXXkopY