इसलिए फैफ डु प्लेसिस ने सभी फॉर्मेटों में किया दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी छोड़ने का ऐलान

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान रहे फैफ डु प्लेसिस (Faf du Plessis) ने सभी फॉर्मेटों से कप्तनी से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि वह खेल के तीनों फॉर्मेटों से तत्काल प्रभाव से कप्तानी छोड़ रहे हैं. फैफ डु प्लेसिस (Faf du Plessis) के इस फैसले से क्रिकेट जगत, उनके साथी खिलाड़ी और देश के क्रिकेटप्रेमी थोड़ा हैरानी में हैं. वैसे सीरीज में फैफ डु प्लेसिस का प्रदर्शन बहुत ही साधारण रहा था, लेकिन उनके कप्तानी छोड़ने की वजह कुछ और ही है.

"It has been the greatest honour of my life to lead my country."



Faf du Plessis has announced that he is stepping down as #Proteas T20I and Test captain.



He will continue to be available in all three formats. pic.twitter.com/ctIwEydgiX