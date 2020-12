अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास के बाद मोहम्मद आमिर ने पीसीबी पर लगाया यह बड़ा आरोप, VIDEO

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर (Mohammad Amir) ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) पर बड़ा आरोप लगाया है. मोहम्मद आमिर (Mohammad Amir) ने वीरवार को सभी को चौंकाते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. आमिर टेस्ट क्रिकेट से काफी पहले से ही संन्यास ले चुके थे और अब उन्होंने हर फॉर्मेट से क्रिकेट को अलविदा कह दिया, लेकिन संन्यास लेने के पीछे जो वजह सामने आयी है, वह बहुत ही हैरान करने वाली और पीसीबी के लिए बदनामी वाली बात है. मोहम्मद आमिर (Mohammad Amir) ने वीरवार को संन्यास का फैसला करते हुए आरोप लगाया कि उनका राष्ट्रीय बोर्ड प्रबंधन उन्हें ‘मानसिक रूप से प्रताड़ित'कर रहा था. पाकिस्तान की वेबसाइट ‘खेल-शेल' द्वारा जारी वीडियो साक्षात्कार में 28 साल के इस तेज गेंदबाज ने यह हैरानी भरी घोषणा की.

This video really broke my heart #MohammadAmir is just 28 and he is going to take retirement. Come on fans it's time to support him.He is one of best fast bowler in the world. Please raise the voice against Cricket Board....@iamamirofficialpic.twitter.com/OP2oVoPBHr