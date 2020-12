BBL 2020: गेंदबाज ने सूझबूझ से ऐसे किया रन आउट, बल्लेबाज भी पड़ गया हैरत में..देखें Video

BBL 2020: डी आर्सी शॉर्ट ने नंबर वन स्पिनर राशिद खान की उड़ाई धज्जियां, 5 गेंद पर ऐसे ठोके 24 रन..देखें Video

गेंद के पास पहुंचकर गेंदबाज ने अक्लमंदी दिखाई और गेंद को हाथ से पकड़ने के बजाय पैर से ही किक मारकर गेंद को स्टंप की ओर मार दी. गेंदबाज की सूझबूझ ने काम किया और गेंद स्टंप पर लगी और नॉन स्ट्राइक एंड से भागा आ रहा बल्लेबाज क्रीज में पहु्ंचने से पीछे रह गया. इस तरह से गेंदबाज ने फुटबॉल के अंदाज में किक मारकर बल्लेबाज रयान गिब्सन को रन आउट कर दिया.

Incredible! That moustache has super powers. Riley Meredith is doing it all out there! #BBL10pic.twitter.com/I6ccaj2QQ7