Hockey: 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की तैयारियों ने गति पकड़ी, उड़ीसा में भारत का सबसे बड़े स्टेडियम बनाने का ऐलान

भारत में साल 2023 में आयोजित होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के आयोजन की उल्टी गिनती शुरू हो गयी है. उड़ीसा क मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वीरवार को राउरकेला में नए विश्व स्तरीय स्टेडियम बनाने का ऐलान किया. यह देश में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा और इसकी क्षमता बीस हजार होगी. वास्तव में, यह स्टेडियम क्षेत्र में खेल को और लोकप्रिय बनाने और इसकी दशा बनाने में मदद करेगा. स्टेडियम के भीतर सुविधाओं को दुनिया के बाकी बेहतरीन स्टेडियम में मानक बनी सुविधाओं को स्थापित किया जाएगा.

