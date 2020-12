Aus vs Ind: ऋषभ पंत ने 'धोनी' बनकर अश्विन को ऐसे दिलाई मैथ्यू वेड की विकेट..देखें Video

Aus vs Ind 2nd Test: अश्विन ने स्मिथ को 0 पर आउट कर रचा इतिहास, ऐसा करने वाले पहले ऑफ स्पिनर बने

अश्विन के द्वारा मैथ्यू वेड (Matthew Wade) को आउट करने के पीछे विकेटकीपर ऋषभ पंत (Rishabh Pant) का भी हाथ रहा, पंत ने अपनी रणनीति बनाई और अश्विन (Ashwin) को उसी राह पर गेंदबाजी करने को कहा. पंत की बात को मानकर अश्विन ने उसी रणनीति के तहत वेड को गेंद फेंकी और उन्हें आउट करने में सफलता पाई.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें पंत अश्विन को वेड के खिलाफ अंदर की तरफ गेंद फेंकने के लिए कह रहे हैं. वीडियो में पंत अश्विन को कहते हैं- 'अंदर की तरफ रखो, वह मारने की कोशिश करेगा. '

Translation: Keep it inside(stumps), he will try to hit!

And the next ball Wade hits in the air!

