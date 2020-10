IPL 2020: जीत के साथ Points Table में 5वें पायदान पर पहुंचा हैदराबाद, प्लेऑफ में चौथे नंबर पर पहुंचने की रेस हुई मजेदार

RR vs SRH: विजय शंकर ने मनीष पांडे के साथ मिलकर IPL में किया यह बड़ा कारनामा, बनाया यह रिकॉर्ड

रॉयल्स के अधिकतर बल्लेबाजों ने क्रीज पर पर्याप्त समय बिताने के बाद विकेट गंवाया और वह आखिर में छह विकेट पर 154 रन तक ही पहुंच पाया। उसकी तरफ से संजू सैमसन (26 गेंदों पर 36) ने सर्वाधिक रन बनाये जबकि बेन स्टोक्स ने 32 गेंदों पर 30 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेली. वर्तमान सत्र में अपना पहला मैच खेल रहे जैसन होल्डर ने सनराइजर्स की तरफ से 33 रन देकर तीन विकेट लिये जबकि राशिद (20 रन देकर एक) और विजय शंकर (तीन ओवर में 15 रन, एक विकेट) ने कसी गेंदबाजी करके उनका पूरा साथ दिया. इसके बाद जोफ्रा आर्चर (21 रन देकर दो) ने डेविड वार्नर (चार) और जॉनी बेयरस्टॉ (10) को लगातार ओवरों में आउट करके सनराइजर्स का स्कोर दो विकेट पर 16 रन कर दिया था। वार्नर ने दूसरी स्लिप में कैच दिया तो बेयरस्टॉ के पास उनकी इनस्विंगर का कोई जवाब नहीं था.

A look at the Points Table after Match 40 of #Dream11IPLpic.twitter.com/jyOUeMseB7