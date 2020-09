स्टायलिश बल्लेबाज इयान बेल ने प्रोफेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास, 5 साल पहले खेला था आखिरी इंटरनेशनल मैच

इंग्लैंड के स्टायलिश बल्लेबाज इयान बेल (Ian Bell) ने शनिवार को क्रिकेट के हर प्रारूप से 2020 घरेलू सत्र के आखिर में संन्यास लेने का ऐलान किया. पांच बार के एशेज विजेता ने अपने पूरे कैरियर में वार्विकशर के लिये खेला. बेल ने 118 टेस्ट में 42 . 69 की औसत से 22 शतक समेत 7727 रन बनाये जबकि 161 वनडे में 5416 रन जोड़े. उन्होंने एक बयान में कहा ,‘‘ दुखी मन से लेकिन गर्व के साथ मैं पेशेवर क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करता हूं. बेल 2012 में भारत दौरे पर टेस्ट श्रृंखला जीतने वाली इंग्लैंड की टेस्ट टीम के सदस्य थे. 38 साल के बेल ने 2015 में वनडे क्रिकेट को अलविदा कह दिया था लेकिन उसी साल आखिरी टेस्ट भी खेला.

Ur surly one of the very best batsman I've bowled to..nd a man with great technique nd courage nd discipline..learned a lot from u during my stint with @WarwickshireCCC just by observing u..u have been a great sport in life.may God bless u nd ur lovely family