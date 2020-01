Ian Botham: इंग्लैंड ही नहीं, दुन‍िया के महान ऑलराउंडरों में शाम‍िल इयान बॉथम (Ian Botham) ने चार द‍िन के टेस्‍ट मैच (Four-Day Tests) के प्रस्‍ताव के ख‍िलाफ राय जताई है. इंग्‍लैंड के पूर्व क्र‍िकेटर बॉथम का मानना है क‍ि इंटरनेशनल क्र‍िकेट काउंस‍िल (ICC)को पांच दिन के पारंपरिक टेस्ट से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए. उनकी राय में क्रिकेट के सर्वश्रेष्‍ठ प्रारूप को उसके पहले जैसे ही स्‍वरूप में बने रहने देना चाहिए. बाथम का यह बयान इंग्लैंड के दक्षिण अफ्रीका के ऊपर शानदार जीत के बाद आया है.

BBL: एक ही द‍िन पाक‍िस्‍तान के Harris Rauf सह‍ित दो बॉलरों ने ली हैट्रि‍क, देखें VIDEO

Well played England...Such a good idea to end 5day test cricket....full house watching cricket at its best !! Leave the flag ship of cricket alone it's a real test of character, skill,guts,stamina & ability...it's real cricket for real players !!! Leave it Alone !!!!!!