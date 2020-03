ICC ने 2021 महिला वनडे वर्ल्डकप के शेड्यूल की घोषणा की, सेमीफाइनल-फाइनल के लिए रखा रिजर्व डे..

Women's ODI World Cup 2021: भारत के खिलाफ टी 20 महिला वर्ल्डकप (World Cup) सेमीफाइनल में मैदान पर उतरे बिना ही इंग्लैंड के बाहर होने से सबक लेते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने न्यूजीलैंड में होने वाले 2021 वनडे वर्ल्डकप (World Cup) के दोनों सेमीफाइनल और फाइनल के लिए रिजर्व दिन का आवंटन किया है. आईसीसी ने न्यूजीलैंड में छह फरवरी से सात मार्च तक होने वाले टूर्नामेंट का कार्यक्रम जारी किया है जिसमें 31 मैच खेले जाएंगे. तीनों नाकआउट मैचों के अगले दिन रिजर्व दिन का प्रावधान रखा गया है. पिछले हफ्ते भारत के खिलाफ महिला टी20 वर्ल्डकप सेमीफाइनल बारिश की भेंट चढ़ने के बाद इंग्लैंड की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। भारत ने ग्रुप चरण में बेहतर रैंकिंग के कारण फाइनल में जगह बनाई थी.महिला टी20 वर्ल्डकप के लिए रिजर्व दिन नहीं रखने के कारण आईसीसी को आलोचना का सामना करना पड़ा था. महिला वनडे वर्ल्डकप छह स्थलों पर खेला जाएगा जिसमें आकलैंड का ईडन पार्क, तौरंगा का बे ओवल, हैमिल्टन का सेडन पार्क, डुनेडिन का यूनिवर्सिटी ओवल, वेलिंगटन का बेसिन रिजर्व और क्राइस्टचर्च का हेगले ओवल शामिल हैं. टूर्नामेंट का पहला मैच आकलैंड में मेजबान और क्वालीफाइंग टीम के बीच खेला जाएगा. सेमीफाइनल मुकाबले तौरंगा और हैमिल्टन में क्रमश: तीन और चार मार्च को खेले जाएंगे जबकि फाइनल सात मार्च को क्राइस्टचर्च में होगा.

The #CWC21 was launched at the Basin Reserve in Wellington amid much fanfare, in the presence of New Zealand PM Jacinda Ardern among other esteemed individuals! pic.twitter.com/teE9EDvszq

न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका पहले ही विश्व कप के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं. आईसीसी महिला चैंपियनशिप और इसके बाद जुलाई में श्रीलंका में क्वालीफाइंग टूर्नामेंट की समाप्ति के बाद बाकी बची चार टीमें तय होंगी।

आठ टीमों के राउंड रोबिन प्रारूप में प्रत्येक टीम एक दूसरे के खिलाफ एक मैच खेलेगी और शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी.

"In 2000, White Ferns played and won the World Cup, and if we could repeat that in #CWC21, that would just be amazing."



New Zealand batter Suzie Bates has stated her ambitions for the marquee event at home next year! pic.twitter.com/u2IkdAbEYv