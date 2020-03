आईसीसी ने पूछा क्रिकेट इतिहास का बेस्ट पुलर कौन, तो प्रशंसकों ने रोहित शर्मा की इस दिग्गज से तय कर दी रेस

क्रिकेट की पैतृक संस्था इंटरनेशल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) अक्सर प्रशंसको से सोशल मीडिया के जरिए बहुत ही रोचक सवाल पूछती है, जिसमें दुनिया भर के क्रिकेटप्रेमी बहुत ही जोर-शोर से हिस्सा लेते हैं. एक बार फिर से आईसीसी ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए चार दिग्गजों की तस्वीर साझा करते हुए सवाल किया कि आपके हिसाब से पूर्व और वर्तमान खिलाड़ियों को मिलाकर सर्वश्रेष्ठ पुल शॉट खेलने वाला बल्लेबाज कौन है. इन चार खिलाड़ियों में आईसीसी ने भारत के हिटमैन रोहित शर्मा को भी जगह दी है और उन्हें बड़ी संख्या में प्रशंसकों ने क्रिकेट इतिहास का बेस्ट पुलर करार दिया है, लेकिन उन्हें एक दिग्गज जोर की टक्कर दे रहा है.

आईसीसी ने जिन चार खिलाड़ी वाली तस्वीर आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की उसमें सर विव रिचर्ड्स, रिकी पॉन्टिंग, रोहित शर्मा और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व सलामी बल्लेबाज हर्शल गिब्स शामिल हैं. आईसीसी के इस पोल को क्रिकेटप्रेमियों ने 'जनता कर्फ्यू' वाले दिन हाथोंहाथ लिया. और भारतीय प्रशंसकों ने घर बैठे-बैठे ही अपनी पसंद का इजहार किया.

अगर भारतीय प्रशंसकों के नजरिए की बात करें, तो बड़ी संख्या में ट्विट रोहित शर्मा के हिस्से में आए. और इसमें कोई शक भी नहीं कि रोहित शर्मा कितना बेहतरीन पुल शॉट लगाते हैं. रोहित शर्मा के पुल देखने लायक होते है.

वैसे कई प्रशंसकों ने भारतीय कप्तान विराट कोहली सहित और भी खिलाड़ियों को बेस्ट पुलर बताया, लेकिन ये सभी पीछे छूट गए. और एकदम से पूर्व कंगारू कप्तान रिकी पॉन्टिंग रोहित के साथ होड़ में शामिल हो गए. शुरुआत में तो भारतीयों ने रोहित को पसंद बताया, लेकिन इसके बाद रिकी पोन्टिंग का पलड़ा भारी होता गया.

यह प्रशंसक वीडियो के जरिए बता रहा है कि क्यों रिकी पॉन्टिंग क्रिकेट इतिहास के बेस्ट पुलर हैं

यह प्रशंसक पॉन्टिंग के पुल शॉट की बारीकी से समीक्षा कर रहा है

As far I've seen Ricky Ponting was the best puller of the ball,his pull shot had different joy,perfect timing almost everytime. Heard about Viv Richards too that he was master of it, but for me it's Ricky Ponting. Rohit Sharma is also playing them wonderfully,so does Virat Kohli.