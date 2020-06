ICC ने नियमों में किए बदलाव, अब कोरोना संक्रमित क्रिकेटर की जगह ले सकेंगे सब्सीट्यूट खिलाड़ी

एक बयान में कहा ,‘‘ टेस्ट मैच के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण पाये जाने पर स्थानापन्न खिलाड़ी को उतारने का विकल्प रहेगा. कनकशन विकल्प की तरह मैच रैफरी इसके विकल्प को मंजूरी देंगे. इसमें यह भी कहा गया , यह नियम वनडे या टी20 में लागू नहीं होगा. अनिल कुंबले (Anil Kumble) की अध्यक्षता वाली क्रिकेट समिति ने ये सुझाव दिये थे ताकि क्रिकेट बहाल होने पर कोरोना महामारी के चलते खिलाड़ियों और मैच अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

JUST IN: Interim changes to the ICC's playing regulations have been confirmed.



