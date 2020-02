ICC RANKING: विराट कोहली ने आईसीसी रैंकिंग से गंवायी अपनी नंबर-1 पोजीशन

विराट कोहली (Virat Kohli) ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में पहले टेस्ट में भारत की 10 विकेट की हार के दौरान सिर्फ 21 रन बनाकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान गंवा दिया है. कोहली 906 अंक के साथ दूसरे स्थान पर हैं. अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा और मयंक अग्रवाल इस सूची में क्रमश: आठवें, नौवें और 10वें पायदान पर हैं. पहले टेस्ट में 75 रन बनाने वाले भारतीय उप कप्तान रहाणे को एक स्थान का फायदा हुआ है. अग्रवाल ने दूसरी पारी में अर्धशतक सहित 92 रन जुटाकर करियर की सर्वश्रेष्ठ 10वीं रैंकिंग पर वापसी की है.

