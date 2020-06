विराट कोहली ने स्टीव स्मिथ के लिए किया था ऐसा दिल जीतने वाला काम, आईसीसी ने VIDEO किया शेयर..

इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली (Virat Kohli) औऱ स्टीव स्मिथ (Steve Smith) दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं. क्रिकेट पंडित लगातार बहस करते रहते हैं कि दोनों बल्लेबाजों में से कौन बेस्ट है. दोनों की तुलना बराबर होती है. बता दें कि आईसीसी ने एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है जिसमें कोहली अपने प्रतिदिवंदी स्मिथ के लिए दिल जीतने वाला काम कर रहे हैं. दरअसल 2019 के वर्ल्डकप में ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीम ओवल में मैच खेल रही थी, उस दौरान जब स्मिथ फील्डिंग कर रहे थे तो भारतीय फैन्स उन्हें 'धोखेबाज, धोखेबाज' कहकर चिढ़ा रहे थे. ऐसे में कोहली ने दिल जीतने वाला जेस्चर दिखाया और भारतीय फैन्स से शांत रहकर स्मिथ का हौसला अफजाई करने को कहा था.

One of the best moments of the DAY. #wow#cwc2019#Respectboss