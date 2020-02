ICC T20I Ranking: विराट कोहली को आईसीसी टी20 रैंकिंग में हुआ एक पायदान का नुकसान

भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) आईसीसी की सोमवार को जारी नवीनतम टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में 10वें स्थान पर खिसक गए, लेकिन लोकेश राहुल और रोहित शर्मा क्रमश: दूसरे और 11वें स्थान पर बकरार हैं. कोहली (673 अंक) को एक स्थान का नुकसान उठाना पड़ा है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में इंग्लैंड की 2-1 की जीत के दौरान दो अर्धशतक की मदद से 136 रन बनाने वाले कप्तान इयोन मोर्गन कुल 687 अंक के साथ नौवें स्थान पर पहुंच गए हैं. पिंडली की चोट से उबर रहे रोहित बल्लेबाजी रैंकिंग में 662 अंक के साथ 11वें स्थान पर हैं.

First time 2 Afghanistan bowler in top 1,or 2 in @ICC t20 bowling ranking.

1. @rashidkhan_19

2. @Mujeeb_R88

Love you boy's!

We proud of You.

@ICCMediaComms@BCCI@ACBofficials