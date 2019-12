खास बातें तीन अंकों का फासला है व‍िराट और स्‍म‍िथ के बीच स्‍टीव पहले और व‍िराट अभी दूसरे स्‍थान पर हैं टॉप 10 बल्‍लेबाजों में मयंक, पुजारा और रहाणे भी शाम‍िल

ICC Test Rankings: भारतीय कप्तान विराट कोहली ( Virat Kohli) बांग्लादेश के खिलाफ डे-नाइट टेस्‍ट मैच में शतक जमाकर आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग (ICC Test Rankings)में स्टीव स्मिथ के करीब पहुंच गए है. टेस्‍ट बल्‍लेबाजों की रैंक‍िंग में ओपनर मयंक अग्रवाल ( Mayank Agarwal) पहली बार टॉप-10 बल्‍लेबाजों में शाम‍िल हुए हैं. प‍िंक बॉल टेस्‍ट में जमाए गए शतक (136 रन) के बाद कोहली के 928 रेटिंग अंक हो गए हैं. वि‍राट और स्टीव स्मिथ (Steve Smith)के बीच अब केवल तीन अंक का ही अंतर रह गया है (Virat Kohli closes the gap with Steve Smith). इंदौर में बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में दोहरा शतक जमाने वाले अग्रवाल एक पायदान चढ़कर दसवें स्थान पर पहुंच गए हैं. शीर्ष 10 में व‍िराट और मयंक के अलावा चेतेश्‍वर पुजारा और अज‍िंक्‍य रहाणे भी शाम‍िल हैं.

रैंक‍िंग में चेतेश्वर पुजारा (791) चौथे और अजिंक्य रहाणे (759) पांचवें स्थान पर हैं. इंग्लैंड के हरफनमौला बेन स्टोक्स भी तीन पायदान ऊपर चढ़े हैं. बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम चार पायदान चढ़कर 26वें स्थान पर हैं. रहीम ने कोलकाता टेस्ट की दूसरी पारी में 74 रन बना थे.

गेंदबाजी की बात करें तो भारत के ईशांत शर्मा और उमेश यादव ने कैरियर के सर्वोच्च अंक हासिल किए है. ईशांत 716 अंक लेकर 17वें स्थान पर हैं जबकि उमेश 672 अंक के साथ 21वें स्थान पर हैं. स्पिनर आर अश्विन 772 अंक लेकर आईसीसी टेस्‍ट बॉल‍िंग रैंक‍िंग में नौवें स्थान पर हैं. इंजुरी से उबर रहे जसप्रीत बुमराह एक पायदान नीचे ख‍िसके हैं, वे पांचवें स्थान पर हैं. ऑलराउंडर की सूची में रवींद्र जडेजा दूसरे स्थान पर हैं. वेस्टइंडीज के जैसन होल्डर शीर्ष स्‍थान पर हैं.

