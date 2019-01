टीम इंडिया के भरोसेमंद बल्‍लेबाज चेतेश्‍वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) को ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज के दमदार प्रदर्शन का 'इनाम' मिला है. पुजारा इस प्रदर्शन के दम पर आईसीसी की मंगलवार को जारी ताजा विश्व रैंकिंग (ICC Test Rankings) में शीर्ष तीन बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं. सिडनी टेस्ट में शानदार शतक जड़ने वाले ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने 21 पायदान की लंबी छलांग लगाकर बल्लेबाजी रैंकिंग में भारतीय विकेटकीपरों के पिछले रिकॉर्ड की बराबरी की. रैंकिंग में टीम इंडिया के कप्‍तान विराट कोहली शीर्ष स्‍थान पर हैं जबकि न्‍यूजीलैंड के कप्‍तान केन विलियमसन दूसरे स्‍थान पर.

पुजारा ने चार मैचों की टेस्‍ट सीरीज में 521 रन बनाए थे. सिडनी में आखिरी मैच में बनाए 193 रन की बदौलत वह बल्लेबाजी रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. पुजारा के अब 881 रेटिंग अंक हैं. भारतीय कप्तान विराट कोहली 922 अंक के साथ शीर्ष पर बने हुए हैं जबकि उनके बाद न्यूजीलैंड के केन विलियमसन का नंबर आता है. बल्‍लेबाजी रैंकिंग में ऋषभ पंत ने भी जोरदार छलांग लगाई है. सिडनी टेस्‍ट में 159 रन की नाबाद पारी खेलने वाले 21 वर्षीय पंत बल्लेबाजी रैंकिंग में 17वें स्थान पर पहुंच गए हैं. उन्होंने भारतीय विकेटकीपरों की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग के फारुख इंजीनियर के पिछले रिकॉर्ड की बराबरी की. फारुख इंजीनियर जनवरी 1973 में 17वें नंबर पर काबिज थे. पंत के 673 रेटिंग अंक हैं जो किसी भारतीय विकेटकीपर के सर्वाधिक अंक हैं. रेटिंग अंकों में उनके बाद महेंद्र सिंह धोनी (662 अंक) का नंबर आता है लेकिन उनकी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 19 रही है. इंजीनियर के सर्वाधिक अंक 619 रहे हैं. पंत केवल नौ टेस्ट मैच के बाद शीर्ष 20 में शामिल हो गए हैं. ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले वह 59वें स्थान पर थे. इस सीरीज में उन्होंने 350 रन बनाने के अलावा 20 कैच भी लिए.

