टीम इंडिया ने (Team India) बॉक्सिंग डे टेस्‍ट (Boxing Day Test) में ऑस्‍ट्रेलिया को 137 रन से हराकर न केवल सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है बल्कि आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग (ICC Test Rankings)में अपनी टॉप पोजीशन को और मजबूत कर लिया है. दूसरी ओर,न्यूजीलैंड लगातार चौथी सीरीज जीतने के बाद दक्षिण अफ्रीका को पीछे छोड़कर रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है.भारत ने मेलबर्न टेस्‍ट (Melbourne test)के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार मैचों की श्रृंखला में 2-1 से बढ़त बना ली है. अब उसके अब 116 अंक हैं और वह दूसरे स्थान पर काबिज इंग्लैंड (108 अंक) से आठ अंक आगे है.

न्यूजीलैंड ने क्राइस्टचर्च में श्रीलंका को दूसरे टेस्ट मैच में 423 रन के विशाल अंतर से हराया. इससे साल के अंत में उसके अंकों की संख्या 107 पर पहुंच गई है. न्यूजीलैंड अब भारत और इंग्लैंड के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गया है जबकि दक्षिण अफ्रीका (106 अंक) चौथे स्थान पर खिसक गया है. न्यूजीलैंड अगर दोनों टेस्ट जीतता तो उसके 109 अंक हो जाते और वह दूसरे स्थान पर पहुंच जाता. दक्षिण अफ्रीका के पास अभी दूसरे स्थान पर पहुंचने का मौका है लेकिन इसके लिये उसे पाकिस्तान को तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में 3-0 से हराना होगा. इससे उसके 110 अंक हो जाएंगे. दक्षिण अफ्रीका पहला टेस्ट मैच जीतकर अभी 1-0 से आगे है.

