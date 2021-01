ICC Test Ranking: विराट कोहली पिछड़े, ऋषभ पंत ने लगाई लंबी छलांग, देखें टॉप 10

Aus Vs Ind: भारतीय टीम को झटका, एक के बाद एक अब तक 9 खिलाड़ी हुए चोटिल, देखें पूरी लिस्ट

तीसरे टेस्ट में दो अर्धशतक बनाकर भारत को ड्रॉ कराने में मदद करने वाले पुजारा आठवें स्थान पर हैं जबकि कार्यवाहक कप्तान अजिंक्य रहाणे एक पायदान खिसककर सातवें स्थान पर हैं. ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने 36 और 97 रन की पारियां खेली जिनके दम पर वह 19 पायदान की छलांग लगाकर 26वें स्थान पर पहुंच गए.

हनुमा विहारी 52वें , शुभमन गिल 69वें और आर अश्विन 89वें स्थान पर हैं. गेंदबाजों में आफ स्पिनर अश्विन दो पायदान गिरकर नौवें स्थान पर है जबकि जसप्रीत बुमराह एक पायदान नीचे दसवें स्थान पर हैं. पैट कमिंस इस सूची में शीर्ष पर हैं जिनके बाद इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड हैं.

Kane Williamson retains the top spot!



Steve Smith takes second place

Henry Nicholls leaps into the top 10



Here's the latest update in the @MRFWorldwide ICC Test Rankings ☝️#ICCRANKINGSpic.twitter.com/nliMxZQQGK