भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) सोमवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग (ICC Test Rankings) में बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं जबकि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) छठे स्थान पर खिसक गए हैं. कोहली (928) अपने न‍िकटतम प्रत‍िद्वंद्वी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ (Steven Smith)से 17 अंक आगे हो गए हैं. स्मिथ ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पर्थ में खेले गये पहले डे-नाइट टेस्ट में कमजोर प्रदर्शन का स्‍म‍िथ को नुकसान हुआ है. इस मैच में स्‍म‍िथ ने 43 और 16 रन बनाए थे. आस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले को 296 रन से अपने नाम किया था.

