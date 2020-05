शोएब अख्तर बोले, तीन खतरनाक बाउंसर के बाद चौथी गेंद पर स्मिथ को आउट कर दूंगा, आईसीसी ने यूं किया ट्रोल

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ( Shoaib Akhtar) ने ट्विटर पर स्टीव स्मिथ को आउट करने के लिए एक कमेंट किया और लिखा कि आज भी मैं इस बल्लेबाज को तीन खतरनाक बाउंसर करूंगा और चौथी गेंद पर आउट कर दूंगा. अख्तर के इस कमेंट के बाद आईसीसी (ICC) ने एक मजाकिया ट्वीट कर उनको ट्रोल किया. आईसीसी ने ट्विटर पर अमेरिका के बॉस्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन (Michael Jordan) की दो तस्वीर शेयर किया. एक तस्वीर में जॉर्डन नीचे देख रहे हैं तो, वहीं दूसरे में वो खिलखिला कर हंस रहे हैं. आईसीसी ने इन दो तस्वीर को शेयर कर अख्तर की जमकर खिंचाई की है. आईसीसी के इस ट्रोल के बाद फैन्स ने भी कई वीडियो शेयर किए हैं जिसमें बल्लेबाज उनकी बाउंसर पर जमकर चौके जमा रहे हैं.

Even today, 3 hurting bouncers and i can dismiss @stevesmith49 on the 4th ball. Lol https://t.co/6vvmrfFHNK