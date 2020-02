Ind vs Pak, ICC Under 19 World Cup 2020: यशस्‍वी जायसवाल के नाबाद शतक (105 रन) की मदद से भारतीय टीम ने अंडर-19 वर्ल्‍डकप के सेमीफाइनल में च‍िर प्रत‍िद्वंद्वी पाक‍िस्‍तान को 10 व‍िकेट की करारी श‍िकस्‍त दी है. इस जीत के साथ भारतीय टीम ने टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर ल‍िया है. मैच में भारतीय टीम ने पहले गेंदबाजी करते हुए पाक‍िस्‍तान टीम को 172 रन के छोटे से स्‍कोर पर ढेर कर द‍िया और फ‍िर जरूरी टारगेट ब‍िना कोई व‍िकेट खोए हास‍िल कर ल‍िया. ओपनर यशस्‍वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) ने 113 गेंदों पर आठ चौकों और चार छक्‍को की मदद से नाबाद 105 रन बनाए, वहीं उनके जोड़ीदार द‍िव्‍यांश सक्‍सेना (Divyansh Saxena) ने नाबाद 59 रन (99 गेंद, छह चौके) बनाए. गत व‍िजेता भारतीय टीम ने टूर्नामेंट के फाइनल में स्‍थान बनाते हुए ख‍िताब की ओर एक और मजबूत कदम बढ़ा द‍िया. फाइनल मैच 9 फरवरी को खेला जाएगा. जीत के बाद सोशल मीड‍िया पर प्र‍ियम गर्ग की टीम की जमकर प्रशंसा हुई और कुछ रोचक Memes भी बने. यशस्‍वी जायसवाल को भी उनके शतकीय पारी के ल‍िए सराहा गया.

यशस्‍वी की पारी की सराहना करते हुए पूर्व क्र‍िकेटर वीवीएस लक्ष्‍मण ने ट्वीट क‍िया 'युवा यशस्‍वी जायसवाल के कम्‍पोजर और गेंदबाजों के ख‍िलाफ न‍िर्मम रवैया बेहतरीन रहा. उन्‍होंने व‍िपक्षी टीम को वापसी का कोई मौका नहीं दहया. भारत के ल‍िए बेहद आसान जीत. फाइनल में ल‍िए लड़कों को शुभकामनाएं. ' कैफ ने भारतीय टीम की जीत के बाद अपने बधाई संदेश में ल‍िखा-यशस्‍वी भव: उप राष्‍ट्रपत‍ि वेंकैया नायडू ने भी जीत पर भारतीय अंडर 19 टीम को बधाई दी है.

Heartiest congratulations to Under-19 Indian cricket team for cruising to finals of U-19 World Cup by comprehensively beating Pakistan by 10 wickets in Semifinal.



Compliments to Yashasvi Jaiswal (105 not out) & Divyansh Saxena (59 not out) for their record opening partnership. pic.twitter.com/kBWN2tcihU — Vice President of India (@VPSecretariat) February 4, 2020

So wonderful to see the composure of young Yashaswi Jaiswal and the relentlessness of the bowlers to just not let the opposition get away. A very easy win for India and a 3rd Successive World Cup Final appearance. Best wishes to the boys for the big finals #INDvsPAKpic.twitter.com/VUyaBR9i6j — VVS Laxman (@VVSLaxman281) February 4, 2020

यशस्वी भवः

Five straight wins over Pakistan U19 since 2014!

A 10-wicket win in the semis is some way to storm into the Finals!



Congratulations #TeamIndia#INDvsPAK#U19CWCpic.twitter.com/PK4OJIbyET — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) February 4, 2020

I think we've seen something very special today in Yashasvi Jaiswal. First time for me watching him live. A young guy who can pace his innings to the teams needs. He understands batsmanship. First pic.twitter.com/1PacjWbZl2 — Ian bishop (@irbishi) February 4, 2020

Pakistan bowlers failed to make any inroads and India cruised to an easy win. Yashasvi Jaiswal and Divyaansh Saxena have registered the highest ever opening partnership in an Under 19 Cricket World Cup semi-final. Yashasvi is future star! #INDvsPAK — Danish Kaneria (@DanishKaneria61) February 4, 2020

Well it's Under 19 match. So here's under 19 version



Pakistani fans right now...#INDvsPAKpic.twitter.com/gVNGm39MaJ — Dhavan Kadia (@dhaone110) February 4, 2020

Pak Senior Team to Pak Junior team in World Cups. #INDvsPAKpic.twitter.com/5shfHqwH2O — MastAadmi (@EkMastAadmi) February 4, 2020

India beats Pakistan by 10 wickets..

Enters the final of U-19 World Cup..



Yashaswi Jaiswal.. HUNDRED..

4th 50+ score in this tournament..

India has got one more player like Prithvi Shaw..



All credit goes to,

Rahul Dravid:- Head of NCA

Paras Mhambrey:- Head coach#INDvsPAKpic.twitter.com/FzWVFXk21N — Rohan K (@RoflMarathi_) February 4, 2020

100 with a six by Jaiswal & India has reached into semifinal after crushing Pakistan with 10 wickets.



'Bharat Mata Ki Hai' chants in stadium. ????????#U19CWC#IndvsPakpic.twitter.com/qBbZj5JSn9 — (@viratxakshay) February 4, 2020

#INDvsPAK



Pak U-19 team : We lose every time when we play against India in WC



Pak senior team : pic.twitter.com/QtvvqRH5wM — IRONY MAN (@karanku100) February 4, 2020

दक्ष‍िण अफ्रीका के पोचेफस्ट्रम में पाक‍िस्‍तान के कप्‍तान रोहेल नजीर ने टॉस जीतकर पहले बैट‍िंग चुनी. मोहम्‍मद हुरैरा और फहद मुनीर के रूप में पाक‍िस्‍तान के शुरुआती दो व‍िकेट तो जल्‍दी ग‍िर गए लेक‍िन तीसरे व‍िकेट के ल‍िए हैदर अली ने कप्‍तान रोहेल के साथ 62 रन की साझेदारी कर स्‍थ‍ित‍ि को काफी हद तक संभाल ल‍िया. हैदर के 56 रन (77 गेंद, 9 चौके) के यशस्‍वी जायसवाल के श‍िकार बनते ही पाक‍िस्‍तान के व‍िकेटों की पतझड़ का दौर शुरू हो गया. एक छोर से रोहेल नजीर (62 रन, 102 गेंद, छह चौके) ने काफी देर तक संघर्ष क‍िया. वे आख‍िरकार आठवें व‍िकेट के रूप में आउट हुए. जल्‍द ही पूरी पाक‍िस्‍तान टीम 172 रन पर ढेर हो गई. आख‍िरी व‍िकेट आम‍िर अली के रूप में ग‍िरा जो तेज गेंदबाज सुशांत म‍िश्रा की गेंद पर स‍िद्धेश वीर को कैच दे बैठे. भारत के ल‍िए सुशांत म‍िश्रा ने सर्वाध‍िक तीन व‍िकेट ल‍िए जबक‍ि कार्त‍िक त्‍यागी और रव‍ि ब‍िश्‍नोई के खाते में दो-दो व‍िकेट आए.