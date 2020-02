ICC Under 19 World Cup 2020 Final: आईसीसी अंडर-19 वर्ल्‍डकप के फाइनल (India U19 vs Bangladesh U19, Final)में प्र‍ियम गर्ग के नेतृत्‍व वाली भारतीय टीम (Indian Team)को फाइनल मुकाबले में बांग्‍लादेश के हाथों तीन व‍िकेट की हार का सामना करना पड़ा. मैच का फैसला डकवर्थ-लुईस स‍िस्‍टम से हुआ. टूर्नामेंट के फाइनल में बांग्‍लादेशी टीम ने कमाल का प्रदर्शन क‍िया और पहली बार वर्ल्‍ड चैंप‍ियन होने का श्रेय हास‍िल क‍िया. दूसरी ओर भारतीय टीम का पांचवीं बार जून‍ियर वर्ल्‍डकप चैंप‍ियन बनने का सपना धरा का धरा रह गया और उसे रनर अप रहकर ही संतोष करना पड़ा. भारत ने च‍िर प्रत‍िद्वंद्वी पाक‍िस्‍तान को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में जगह बनाई थी. टूर्नामेंट के इस सेमीफाइनल और फाइनल मैच में पाक‍िस्‍तान और भारत के दो बल्‍लेबाजों का मजाक‍िया अंदाज में आउट होना चर्चा का व‍िषय रहा. भारत और पाक‍िस्‍तान (IND vs PAK) के सेमीफाइनल में जहां पाक‍िस्‍तान के कास‍िम अकरम और रोहेल नजीर के बीच रन दौड़ने को लेकर गफलत हुई और दोनों ही बल्‍लेबाज एक ही छोर पर पहुंच गए. इस कारण कास‍िम को रनआउट होकर व‍िकेट गंवाना पड़ा. अगर सेमीफाइनल मैच में कास‍िम (Qasim Akram) के मजाक‍िया अंदाज में आउट होने की याद आपके द‍िमाग से उतर गई हो तो फाइनल में भारत के ध्रुव जुरेल को अथर्व अंकोलेकर के साथ व‍िकेट के बीच खराब दौड़ लगाते हुए देख लीज‍िए (Dhruv Jorel Gets Run Out in funny Manner).इस मौके पर ध्रुव जुरेल (Dhruv Jurel) को रन आउट होकर व‍िकेट गंवाना पड़ा था.

लगभग एक जैसे अंदाज के इन रन आउट के दौरान दोनों पाक‍िस्‍तानी बल्‍लेबाज (सेमीफाइनल मुकाबला) और दोनों भारतीय बल्‍लेबाज (फाइनल मैच) एक ही छोर पर पहुंच गए थे और क‍िस बल्‍लेबाज को आउट देना है, इसे लेकर अंपायरों को खासी माथापच्‍ची करनी पड़ी. इन दोनों रन आउट को लेकर सोशल मीड‍िया पर लोगों की मजेदार र‍िएक्‍शन म‍िली. कुछ लोगों ने जहां इसे एक्‍शन र‍िप्‍ले बताया, वहीं कुछ ने इसे Comedy of errors की संज्ञा दी. भारत और बांग्‍लादेश के बीच फाइनल के दौरान 43वें ओवर में जुरेल इसी तरह आउट हुए. रकीबुल हसन की गेंद पर ध्रुव जुरेल ने शॉट खेला और रन लेने दौड़ पड़े. दूसरे छोर से अथर्व क्रीज से थोड़ा सा आगे न‍िकले और फ‍िर वापस अपने एंड पर लौट गए. ऐसे में दोनों ही बल्‍लेबाज बॉल‍िंग एंड पर पहुंच गए और ध्रुव को रन आउट होकर व‍िकेट गंवाना पड़ा.

For the second time in a week, we've seen both batsmen end up at the same end!



The India pair won't want to see a replay of this #U19CWC | #INDvBAN | #FutureStars — Cricket World Cup (@cricketworldcup) February 9, 2020

इससे पहले भारत और पाक‍िस्‍तान के बीच सेमीफाइनल मैच के दौरान रवि बिश्नोई की गेंद पर कासिम अकरम (Qasim Akram) ने शॉट खेला और भाग पड़े. लेकिन दूसरी तरफ रन के लिए कप्तान रोहेल नजीर (Rohail Nazir) तैयार नहीं थे. आधी क्रीज पर आने के बाद कासिम ने दूसरी तरफ ही दौड़ लगा दी. बॉल उस वक्त अथर्व अनकोलेकर के पास थी. उन्होंने कीपर ध्रुव जुरेल को बॉल फेंकी और उन्होंने रन आउट कर दिया. इसी के साथ कासिम अकरम 9 रन बनाकर आउट हो गए.

A moment neither Rohail Nazir or Qasim Akram will want to see again.



You can find all the videos from #INDvPAK on our website #U19CWC | #INDvPAK | #FutureStarshttps://t.co/Q8XLxdz3Ja — Cricket World Cup (@cricketworldcup) February 4, 2020

वर्ल्‍डकप में सेमीफाइनल और फाइनल में बल्‍लेबाजों को इस अंदाज में रन आउट होते देखकर क्र‍िकेटप्रेम‍ियों को गुस्‍सा भी आया, वहीं कुछ लोगों ने इस अंदाज में आउट होने को लेकर मजे भी ल‍िए.