अगर हार्दिक पंड्या ऐसे समय 1 करोड़ रुपये की घड़ी पहनेंगे, तो ये सवाल तो उठेंगे ही, प्रशंसक दे रहे नसीहत

खास बातें यह आखिर कैसे दिखावट? देश पर चढ़ी गरीबी, हार्दिक पर अमीरी! कोरोना की मजदूरों पर मार, हार्दिक अमीरी पर सवार

अब यह तो आप जानते ही हैं कि टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या (Hardiak pandya) कितने ज्यादा शौकीन हैं. वास्तव में हार्दिक पंड्या के शौक अपने आप में साफ चू-चू कर टपकते हैं!! फिर चाहे उनकी हेयर स्टाइल हो, या कपड़ें हों. सोने की चेन हों या फिर महंगी गाड़ी. हार्दिक को इसका पूरा-पूरा हक भी है. अब जो खिलाड़ी मेहनत से करोड़ों रुपये कमाएगा, तो शौक का भी हक है, लेकिन जब शौक की टाइमिंग गड़बड़ा जाए, तो फिर मामला उल्टा भी पड़ जाता है. दो दिन पहले ही हार्दिक के बड़े भाई और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर क्रुणाल पंड्या का जन्मदिन था. हार्दिक ने अपने टि्वटर अकाउंट से क्रुणाल को जन्मदिन की बधाई देते हुए तस्वीर पोस्ट की. जब पूरा देश कोरोनावायरस (Coronavirus) की मार झेल रहा है, तो हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) अपनी नासमझी से प्रशंसकों के निशाने पर आ गए हैं.

Happy birthday bhai We're looking after each other in isolation so here's my zero calorie cake gift for you Love you loads @krunalpandya24pic.twitter.com/j17grweUHr — hardik pandya (@hardikpandya7) March 23, 2020

दरअसल जब हार्दिक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर तस्वीर पोस्ट की, तो एक बार को तो इस पर ध्यान नहीं गया, लेकिन फोटो पर लेकिन क्लिक करने पर जब तस्वीर बड़ी हुई, तो प्रशंसकों का ध्यान हार्दिक पंड्या की पहनी घड़ी की तरफ गया. और ध्यान गया. इसी के साथ ही सोशल मीडिया सहित तमाम क्रिकेटप्रेेमियों के बीच घड़ी और हार्दिक की समझदारी को लेकर खुलकर चर्चा भी होनी शुरू हो गई. तस्वीर में दिख रहा है कि हार्दिक पंड्या 18 कैरेट येलो गोल्ड केस में "रोलेक्स डायटोना येलो गोल्ड कॉस्मोग्राफ 40" घड़ी पहनकर बड़े भाई को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं !! अब जब समय बहुत ही आड़ा चल रहा है और देश के हालात के मद्देनजर सस्ती घड़ी पहनकर बधाई दे सकते थे. हार्दिक को इतना तो समझना ही चाहिए था कि तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होगी, तो बातें तो बनेंगी ही. औ बातें बन रही हैं. लोग चर्चा कर रहे हैं कि लोगों को घरों पर रहने की इनकी अपील दिखावा भर है. ये तो अपनी अमीरी दिखाने में लगे हैं.

Instead of showing off your expensive watch, in the time of crisis help out the needy, this is the time when we all need help. — Aditya Giri (@Imadityagiri9) March 26, 2020

कारण है रोलेक्स की घड़ी, जिसकी कीमत है पूरे एक करोड़, एक लाख और पच्चीस हजार रुपये. बस यही है चर्चा का विषय. लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन के समय भी ये करीब सवा करोड़ रुपये की घड़ी घर में पहनकर बधाई दे रहे हैं. लोग बातें बना रहे हैं कि करोड़ रुपये की घड़ी पहने हैं हार्दिक पंड्या, लेकिन अभी तक कोरोनावायरस प्रभावितों की मदद को एक रुपया तक दान देने का ऐलान नहीं किया. हार्दिक के चाहने वालों सहित तमाम क्रिकेटप्रेमी ये खुलकर चर्चा कर रहे हैं कि इतनी अमीरी के बावजूद आखिर ये कुछ रकम पीएम राहतकोष में देने का ऐलान क्यों नहीं कर रहे? लोग बातें कर रहे हैं कि आखिर ये कैसे देश के हीरो हैं, वगैरह-वगैरह !

Guys! Not a time for ostentation! Exercise restrain



There are thousands & perhaps lakhs daily wagers struggling to put food on their plates — nazim iqbal (@nazim_iqbal) March 24, 2020

कुल मिलाकर पिछले कुछ समय में गंभीर समय से गुजरने के बावजूद हार्दिक का अंदाज कोई समझदारी वाली बात नहीं है. ऐसे समय जब मजदूर समस्याओं से गुजर रहे हैं, उनके खाने के लाले पड़े हैं, हार्दिक का ऐसे समय घर के भीतर ही एक करोड़ रुपये की घड़ी पहनना आम लोगों को चिढ़ाता है और उनके गुस्से में उबाल लाता है. और फिर जब लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूटता है, तो काफी देर हो चुकी होती है.

देश की जनता वैसे ही क्रिकेटरों को पानी पी-पीकर कोस रही है कि जहां पाकिस्तान और बांग्लादेश के 'गरीब' क्रिकेटर अपने देश में दान दे रहे हैं, तो वहीं उनके खिलाड़ी करोड़ की घड़ी दिखाकर जनता को चिढ़ा रहे हैं.