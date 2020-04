इरफान पठान ने पालघर में हुई घटना पर दिया रिएक्शन, बोले- देखकर काफी दुख पहुंचा..

मुंबई (Mumbai) से सटे पालघर (Palghar) जिले में ग्रामीणों ने चोरी के शक में 3 लोगों की पीट-पीटकर हत्या कर दी है. इस मामले को लेकर कासा पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर करीब 110 लोगों को हिरासत में लिया है. पालघर में हुई घटना को लेकर क्रिकेटर इरफान पठान (Irfan Pathan) ने ट्वीट किया है. इरफान ने अपने ट्वीट में ऐसी घटना को बेहद ही निराश करने वाला करार दिया है. अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, पालघर मोब लिंचिंग की तस्वीरों को देखकर काफी दुख हुआ है, काफी भयानक शर्मनाक हरकत है. इरफान के इस ट्वीट पर फैन्स का काफी रिएक्शन भी मिल रहा है. बता दें कि इरफान क्रिकेट के अलावा समसामयिक मुद्दों पर अपनी बातें सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं. हाल ही में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आगे आकर इरफान ने मदद का जिम्मा उठाते हुए 4000 मास्क दान में दिए थे.

So hurtful to see the images of #PalgharMobLynching terrible and barbaric act. #Shame