Coronavirus: तबलीगी जमात को लेकर इरफान पठान का आया ऐसा रिएक्शन, कह दी इतनी बड़ी बात..

राजधानी दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्थित मरकज में 8 से 10 दिन तक तबलीगी जमात में हिस्सा लेने के लिए देश-विदेश से दो हजार से ज्यादा लोग पहुंचे थे. जिसके चलते 100 से ज्यादा लोगों के कोरोनावायरस (Coronavirus) के टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए. तेलगांना के 6 समेत सात कोरोनावायरस (coronavirus outbreak) संक्रमितों की मौत के बाद सोमवार को निजामुद्दीन मरकज में रुके लोगों को बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू की गई. बुधवार सुबह निज़ामुद्दीन मरकज़ से सभी 2,100 लोगों को बाहर निकाला गया. इसके बाद पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर बहस शुरु हो गई. ऐसे में भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान (Irfan Pathan) ने ट्वीट कर ऐसे लोगों से सावधान रहने को कहा है जो इस मुश्किल समय में भी धर्म के नाम पर अफवाह फैला रहे हैं. अपने ट्वीट में इरफान ने सीधे तौर पर सभी को ऐसे लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है. इरफान (Irfan Pathan) ने उन लोगों को 'रोंग नम्बर' करार दिया है. बता दें कि इस समय पूरी दुनिया में कोरोना का खतरा बढ़ता रहा है. 8 लाख से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो गए हैं तो वहीं भारत में 1200 से ज्यादा लोग वायरस का शिकार हुए हैं. कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इरफान पठान ने भी मदद करते हुए 4000 मास्क का दान किया है. देश में आए इस विषम परिस्थिती के दौरान इरफान अपने फैन्स को घरों में रहने को लेकर सलाह देते आ रहे हैं. गौरतलब है कि इसी साल इरफान ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था.

During the unfortunate times of the Coronavirus pandemic which we are seeing in the entire world. Few people are using this as an opportunity to spread religion hatred! Guys, please be aware of them. They are wrong numbers! #humanity#weareone