ईद के मौके पर इरफान पठान ने कुछ ऐसे दी देशवासियों को मुबारकबाद, शेयर किया VIDEO

बता दें कि भज्जी ने अपने ट्वीट में खासकर कोलकाता में आए तूफान अम्फान से क्षति हुए लोगों के लिए दुआएं की है. वहीं कमेंटेटर हर्षा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि, 'शायद पिछले कुछ सदियों में इतने मुश्किल दौरे में ईद नहीं आई होगी, उम्मीद करते हैं ये दौर भी गुजरेगा.'

Wishing all a Happy Eid from the core of my heart. May this day bring a bundle of happiness and blessings for you, #EidMubarak pic.twitter.com/SCGFW8drks

On Eid I wish every citizen of Bengal,Kolkata,Odisha luck and strength to fight the disaster that has impacted them badly.I pray they rebuild bengal and it happens soon.I hv gr8 memories of the city and will always be there in anyway I can @SGanguly99@BoriaMajumdar Kolkata