इमरान खान ने यूं उड़ाया मजाक, बोले- भारतीय टीम के लिए बुरा लगता है..देखें Video

इस वीडियो में इमरान खान (Imran Khan) यह कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि हमारे दौर में भारतीय टीम पाकिस्तान के लिए कोई चैलेंज नहीं रहता था, उस समय वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम (West Indies) हमारे लिए चुनौती होती थी. इमरान खान ने आगे ये भी कहा कि अब भारतीय टीम पाकिस्तान (Pakistan Cricket) से काफी अच्छी टीम बन गई है लेकिन उस जमाने में भारतीय टीम को हम हमेशा ही हरा देते थे.

PM Imran Khan "I used to feel sorry for the Indian team because we beat them so often. They were under a lot of pressure. When I used to go to toss with their captain, I'd look at his face & he would be looking scared. Our rivals in those days weren't India" #Cricketpic.twitter.com/wI2nYb3QFM