शोएब अख्तर बोले- इस पाकिस्तानी बल्लेबाज में था वीरेंद्र सहवाग से भी बड़ा विस्फोटक तेवर

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) एक बार फिर अपने एक बयान के कारण सुर्खियों में है. अख्तर ने भारत के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) को लेकर अपना बयान दिया है. अख्तर ने अपने बयान में पाकिस्तानी बल्लेबाज इमरान नजीर (Imran Nazir) को सहवाग से भी ज्यादा विस्फोटक तेवर वाला बल्लेबाज करार दिया है. अख्तर ने कहा है कि नजीर के पास बेहतरीन आक्रमक बल्लेबाजी करने का टैलेंट था लेकिन वो अपने टैलेंट को समझदारी के साथ आगे नहीं ले जा सके. वहीं, अख्तर ने कहा कि सहवाग के पास टैलेंट के अलावा समझदारी भी थी जिसके कारण वो अपने करियर में सफल रहे.

Shoaib Akhtar "It's unfortunate that we do not know how to take care of our players. With Imran Nazir, we could have had a player better than Virender Sehwag. He had all the shots & was a good fielder. We could have utilised him much better but we just didn't" #Cricket