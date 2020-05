भारतीय मूल की लड़की के प्यार में सरहद पार कर बैठा यह क्रिकेटर, कुछ ऐसी है इनकी लव स्टोरी...

इसके बाद इमरान वापस पाकिस्तान लौट गए लेकिन दोनों ने एक दूसरे से बात करना नहीं छोड़ा और लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहे. कुछ समय बीतने के बाद दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई. दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने लगे. अब इमरान का सुमैय्या के बिना मन नहीं लगने लगा था. ऐसे में ताहिर ने फैसला किया कि वह सुमैय्या से शादी करेंगे और दक्षिण अफ्रीका जाकर बसेंगे. ताहिर अपने इस फैसले को लेकर काफी गंभीर थे, ऐसे में उनकी मदद दक्षिण अफ्रीका की घरेलू क्रिकेट टीम में खेलने वाले दोस्त गुलाम बोदी ने की.

Imran Tahir Love Story :



He was a part of Pakistan Junior team in 1988.when He was in Tour in South Africa. He saw a indian Model Sumayya. After The match They Both Talk each other. So, To marry her He left Pakistan. His Father Dream was to see him as a cricketer (1/n).