दुनिया का इकलौता बल्लेबाज जिसने 3 ओवर में ही जमा दिया शतक, तूफानी पारी में लगाए 29 चौके

पूर्व दिग्गज ने टीम लिथगो (Lithgow) के खिलाफ तूफानी बल्लेबाजी की थी और कुल 256 रन बनाए थे, जिसमें उन्होंने 14 छक्के और 29 चौके जमाए थे. दरअसल आईसीसी (ICC) के क्रिकेट नियम के अनुसार एक ओवर में 6 गेंद डाली जाती है लेकिन पहले एक ओवर में 8 गेंद फेंकी जाती थी. ऐसे में ब्रैडमैन ने 24 गेंद पर शतक ठोकने का कमाल कर दिखाया था. ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ने पहले ओवर में 33 रन बनाए, दूसरे ओवर में 40 रन और तीसरे ओवर में कुल 27 रन बनाए थे, इस तरह से उन्होंने अपना तूफानी शतक पूरा किया था.

Gayle's 102 off 30 balls or Sir Don Bradman's 100 off 24 balls in 1931? What a man!!! http://t.co/gHg6w1AaAu