India U19 vs Bangladesh U19: आईसीसी अंडर-19 वर्ल्‍डकप के फाइनल (ICC U19 World Cup Final)में भारतीय टीम (Indian Team) अब से कुछ देर बाद बांग्‍लादेश के ख‍िलाफ (India U19 vs Bangladesh U19) मुकाबला खेलेगी. भारतीय टीम यद‍ि आज फाइनल में जीती तो अंडर-19 वर्ल्‍डकप में पांचवीं बार ख‍िताब पर कब्‍जा करेगी. मास्‍टर ब्‍लास्‍टर सच‍िन तेंदुलकर ने ख‍िताबी मुकाबले में पहले प्र‍ियम गर्ग की टीम को जीत की शुभकामनाएं दी हैं. टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने अब तक अपने प्रदर्शन से हर क‍िसी को प्रभाव‍ित क‍िया है. ऐसे में स्‍वाभाव‍िक रूप से उसे ही चैंप‍ियन बनने का मजबूत दावेदार माना जा रहा है. भारतीय टीम ने अब तक टूर्नामेंट के अपने सभी मैचों में जीत हास‍िल की है. नॉकआउट दौर में भारतीय टीम ने ऑस्‍ट्रेल‍िया और पाक‍िस्‍तान जैसी टीमों को आसानी से मात दी है. टीम के टूर्नामेंट में अब तक के प्रदर्शन का ज‍िक्र करते हुए सच‍िन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने ट्वीट क‍िया, 'उम्‍मीद है क‍ि आप टीम के अब तक के शानदार प्रदर्शन को बरकरार रखेंगे और भारत के ल‍िए ख‍िताब जीत हास‍िल करेंगे.'

यशस्‍वी ही नहीं, भारतीय U19 टीम के इन क्र‍िकेटरों के संघर्ष की कहानी भी देती है प्रेरणा..

All the best to the U19 Cricket Team for the U19 @cricketworldcup Final!

Hope you'll continue the stellar team performance & win this for India.#U19CWC#FutureStars#INDvBAN