IND v BAN: कुछ ऐसे यशस्वी जयसवाल ने जूनियर वर्ल्ड कप में बैटिंग के 'सभी विभागों' में गाड़ा झंडा

भारतीय क्रिकेट की नई सनसनी युवा यशस्वी जयसवाल (Yashasvi Jaiswal) अंडर-19 वर्ल्ड कप ने रनों की बारिश को फाइनल में बांग्लादेश (Ind vs Ban) के खिलाफ भी बरकरार रखा. हालांकि, दुर्भाग्य की बात यह रही है कि वह शतक से चूक गए. और ऐसे समय आउट हुए, जब करीब-करीब स्लॉग ओवर शुरू हो चुके थे. टीम इंडिया की फाइनल (U19 CVC Final) में शुरुआत अच्छी नहीं रही थी, जब दिव्यांश जल्दी ही आउट हो गए. ऐसे में यशस्वी जयसवाल ने न केवल खराब शुरुआत से उबारा, बल्कि दूसरे विकेट के लिए एक बेहतरीन साझेदारी भी की. बहरहाल, अंडर-19 वर्ल्ड कप में अपनी इस आखिरी पारी के जरिए बैटिंग के सभी विभागों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा ही दिया.

5⃣0⃣: #TeamIndia opener Yashasvi Jaiswal brings up his fourth half-century of the #U19CWC.



Follow the #INDvBAN final live ????????https://t.co/WK6GcTF6Oupic.twitter.com/1YQQxpX6yt