IND v BAN: इस दस साल पुरानी परंपरा को तोड़ पाएंगे भारतीय जूनियर

करोड़ों भारतीय क्रिकेटप्रेमियों के लिए आज का दिन खास है. दक्षिण अफ्रीका के पोचेफस्ट्रोम में अंडर-19 वर्ल्ड कप (Under-19 World Cup fianl) फाइनल में नजरें भारत और बांग्लादेश (IND vs BAN)मुकाबले पर लगी हैं. न केवल खिताब के लिहाज से, बल्क भविष्य के सुपरस्टारों के खेल को परखने के भी लिहाज से. जाहिर है कि भारतीय टीम फाइनल में खिताब बचाने के लिए उतरी है. फाइनल में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर भारत को बल्ला थमाया है. और इसी के साथ ही शुरू हो गया वह बड़ा सवाल कि क्या ये अंडर-19 टीम चली आ रही परिपाटी को तोड़ पाएगी.

They've had to be watchful but Yashasvi Jaiswal and Tilak Varma have reached their 50 partnership ???????? #U19CWC | #INDvBAN | #FutureStars pic.twitter.com/4fnhKWfjXR

आपको बता दें कि साल 1988 में शुरू हुए अंडर-19 वर्ल्ड कप आयोजन अभी तक कुल 12 बार हो चुका है. और इसमें से भारत ने चार बार खिताब अपनी झोली में डाला. साल 2000 में मोहम्म्मद कैफ की कप्तानी में पहली बार भारत ने अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता था. इसके बाद साल 2008 में विराट की कप्तानी में, फिर 2012 में उन्मुक्त चंद और फिर 2018 में पृथ्वी शॉ की कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप जीता. और मोहम्मद कैफ से लेकर पृथ्वी शॉ तक कई खिलाड़ियों ने अंडर-19 वर्ल्ड कप से लेकर सीनियर टीम इंडिया में दस्तक दी.

Great to see so much support for both teams here in Potchefstroom!#U19CWC | #INDvBAN | #FutureStarspic.twitter.com/nWB6is5k74