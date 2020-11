Ind vs Aus 1st ODI: गिलक्रिस्ट से सिराज को लेकर हुई यह बड़ी गलती, मांगी माफी, प्रशंसक सोशल मीडिया पर बरसे

कभी-कभी अनजाने में ऐसी गलती हो जाती है, जो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा कर देती है, लेकिन यह सोशल मीडिया का दौर है, जब बचकर नहीं निकल सकते. यह ठीक गेंद का सामना करने होने जैसा चला है, जरा भी चूके, तो फैंस या ट्रोलर्स आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने जा रहे!! और ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज और पूर्व विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट (Adam Gilchrist) से सिडनी में पहले वनडे के दौरान ऐसी बड़ी गलती हुई कि फैंस सोशल मीडिया पर बुरी तरह से गिलक्रिस्ट के पीछे पड़ गए. दरअसल गिलक्रिस्ट से ऐसा कमेंट्री के दौरान हुआ.

You ⁦ @ShaneWarne ⁩ ⁦ @gilly381 ⁩ guys got it wrong! It was Mohammed Siraj's father who passed away not Saini's. ⁦ @FoxCricket ⁩ pic.twitter.com/b2tyyo7u2l

Yes, thanks @anshu2912 I realize I was mistaken in my mention. Huge apologies for my error, to both @navdeepsaini96 and Mohammed Siraj. https://t.co/618EUIEyNU

अब यह तो आप जानते ही हैं कि पिछले दिनों टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) के पिता का निधन हो गया था. गौस मोहम्मद फेफड़े की बीमारी के चलते काफी दिनों से अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन चैनल फॉक्स के लिए कमेंटरी के दौरान गिलक्रिस्ट के मुंह से सिराज के पिता की जगह नवदीप सैनी के पिता बोल दिया. और जब बात प्रशंसको तक पहुंची, तो ये गिलक्रिस्ट पर जमकर बरसे. और इस दिग्गज को उल्टा-सीधा सुनाया.

Yep, thanks @Mitch_Savage My huge apologies again to all. https://t.co/F8rYsD6fxm — Adam Gilchrist (@gilly381) November 27, 2020

और जैसे ही गिलक्रिस्ट को इस बड़ी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने तुरंत ही अपने ट्विटर अकाउंट से माफी तो मांगी ही, साथ ही इस ओर ध्यान दिलाने वाले फैन का भी शुक्रिया अदा किया. वैसे प्रशंसकों को समझना चाहिए कि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है और ऐसे मामले में खिलाड़ी की गलती की ओर ध्यान दिलाने के अलावा किसी असभ्य या तीखी टिप्पणी से बचना चाहिए. ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है. बहरहाल, प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर गिलक्रिस्ट को आड़े हाथ लिया, उनका मजाक बनाया और अपने ही अंदाज में तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की.

इस प्रशंसक का रचनात्मक आलोचना अंदाज देख लीजिए

Gilchrist is showing sympathy with Saini

instead of Siraj as he think his father

passed away.



Meanwhile Saini's dad:#AUSvINDpic.twitter.com/yq60dcXOQ9 — Vikas Singh Chaudhary (@Vikascasm) November 27, 2020

इस महिला फैन ने भी निशाना साधा

One of the Australian commentators said on air that Navdeep Saini's father passed away last week and he stayed back despite the setback.



Despite the intention, they can't be so ignorant about facts! #INDvAUS#MohammadSiraj — Suparna Biswal (@SuparnaBiswal) November 27, 2020

Adam Gilchrist confused Siraj with Saini. Surprising none of the other commentators corrected him that Siraj's father passed away last week and not Saini's.#INDvAUS#AUSvsIND#IndiavsAustralia — Awarapan 🇮🇳 (@KingSlayer_Rule) November 27, 2020

इस फैन ने एकदम पते की बात कही है...

