India vs Australia 1st ODI: श्रीलंका के ख‍िलाफ भारत के पक्ष में एकतरफा रही टी20 सीरीज के बाद अब बारी ऑस्‍ट्रेल‍िया के ख‍िलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज की है. मजबूत प्रति‍द्वंद्वी ऑस्‍ट्रेल‍िया के ख‍िलाफ (India vs Australia, 1st ODI)इस तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज मंगलवार को मुंबई के वानखेड़े स्‍टेड‍ियम (Wankhede Stadium, Mumbai) में होगा. सीरीज के रोह‍ित शर्मा (Rohit Sharma)की भारतीय टीम में हुई वापसी के बाद टीम इंड‍िया के मैनेजमेंट को चयन की दुव‍िधा से गुजरना होगा. उसे मैच में रोह‍ित शर्मा के साथ पारी का आगाज करने के लिए फॉर्म में चल रहे लोकेश राहुल (KL Rahul)और अनुभवी शिखर धवन (Shikhar Dhawan) में से एक को चुनना होगा.ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच होने वाली इस द्विपक्षीय सीरीज में निजी प्रतिद्वंद्विताएं भी देखने को मिलेगी जिसमें रोहित शर्मा बनाम डेविड वॉर्नर तथा विराट कोहली (Virat Kohli)बनाम स्टीव स्मिथ (Steve Smith)की जंग रोमांचक होगी. मैच भारतीय समयानुसार दोपहर डेढ़ बजे शुरू होगा.

