India vs Australia, 1st ODI: ऑस्‍ट्रेल‍िया के ख‍िलाफ मुंबई में खेले गए पहले वनडे मैच (Mumbai ODI) में व‍िराट कोहली की टीम इंड‍िया को 10 व‍िकेट की करारी हार का सामना करना पड़ा. इस मैच में भारतीय टीम जहां पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई और 49.1 ओवर में 255 रन बनाकर ढेर हो गई, जवाब में ऑस्‍ट्रेल‍िया ने डेव‍िड वॉर्नर और एरॉन फ‍िंच के नाबाद शतकों की मदद से टारगेट 37.4 ओवर में ब‍िना व‍िकेट खोए हास‍िल कर ल‍िया. मैच में भारतीय टीम ने अपनी प्‍लेइंग XI में श‍िखर धवन (Shikhar Dhawan) और केएल राहुल (KL Rahul) दोनों को स्‍थान द‍िया. धवन ने जहां रोह‍ित शर्मा (Rohit Sharma) के साथ पारी की शुरुआत की, वहीं केएल राहुल तीसरे नंबर पर उतरे. तीसरे नंबर पर व‍िराट कोहली (Virat Kohli)बल्‍लेबाजी के ल‍िए उतरते हैं लेक‍िन राहुल के इस क्रम पर उतरने के कारण टीम इंड‍िया के कप्‍तान चौथे नंबर पर बल्‍लेबाजी के ल‍िए आए. इस प्रयोग ने काम नहीं क‍िया. बैट‍िंग के ल‍िए व‍िराट जब क्रीज पर पहुंचे तो आधे से अध‍िक ओवर हो चुके थे. टीम इंड‍िया के पूर्व क्र‍िकेटर वीवीएस लक्ष्‍मण (VVS Laxman) ने व‍िराट के चौथे क्रम पर उतरने के फैसले को गलत माना और टीम इंड‍िया के कप्‍तान को नसीहत भी दे डाली (VVS Laxman opinion on Virat Kohli batting at number four).

लक्ष्‍मण ने मैच के बाद स्‍टार स्‍पोर्ट्स के प्रसारण के दौरान कहा, 'व‍िराट के नंबर चार पर बैट‍िंग के ल‍िए उतरने के प्रयोग ने काम नहीं क‍िया. टीम के सर्वश्रेष्‍ठ बल्‍लेबाज को अध‍िकतम गेंदें खेलनी चाह‍िए.' वीवीएस ने कहा क‍ि दुन‍िया ने सच‍िन तेंदुलकर के रूप में दुन‍िया का सर्वश्रेष्‍ठ ख‍िलाड़ी देखा है, लेक‍िन वे चार नंबर पर बैट‍िंग करते हुए (वनडे क्र‍िकेट में ) खेल का मजा नहीं ले सके. आपके सर्वश्रेष्‍ठ बल्‍लेबाज को अध‍िकतम गेंदें खेलने के ल‍िए म‍िलनी चाह‍िए. गौरतलब है क‍ि मुंबई में व‍िराट (Virat Kohli) जब चौथे नंबर पर बैट‍िंग के ल‍िए उतरे तो 27.1 ओवर का खेल हो चुका था. व‍िराट इस मैच में केवल 16 रन बना पाए और एडम जाम्‍पा के श‍िकार बन गए.

टीम इंड‍िया के द‍िग्‍गज क्र‍िकेटरों में शुमार लक्ष्‍मण (VVS Laxman) ने कहा, 'मैं जानता हूं क‍ि मौजूदा फॉर्म के ह‍िसाब से आप केएल राहुल को ख‍िलाना चाहते हैं. आप अनुभव के ह‍िसाब से श‍िखर धवन को भी ख‍िलाने के इच्‍छुक है लेक‍िन ऐसी स्‍थ‍ित‍ि में वनडे में राहुल नंबर चार पर बैट‍िंग के ल‍िए आना चाह‍िए. हर हाल में व‍िराट को नंबर तीन पर आना चाह‍िए ताक‍ि वे टीम के पक्ष में मैच 'बना' सकें और बड़ी पारी खेल सकें. ' ऑस्‍ट्रेल‍िया के पूर्व ओपनर मैथ्‍यू हेडन ने भी इसी तरह की राय जताई. उकना मानना है क‍ि ऐसा ख‍िलाड़ी (व‍िराट) ज‍िसके वनडे में 10 हजार से ज्‍यादा रन हैं, उसे तीसरे नंबर पर ही उतरना चाह‍िए.

