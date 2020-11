Ind vs Aus 1st ODI: टीम विराट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के लिए तैयार, जानिए पिच, टाइमिंग और अन्य बड़े पहलू

भारतीय टीम 1992 विश्व कप की नेवी ब्लू जर्सी में नजर आयेगी. अंधविश्वासों को मानने वाले इसे अच्छा संकेत नहीं कहेंगे क्योंकि उस टूर्नामेंट में भारत नौ टीमों में सातवें स्थान पर रहा था. वैसे क्रिकेट में अतीत का प्रदर्शन मायने नहीं रखता. ऑस्ट्रेलिया में फोकस इस पर रहेगा कि रोहित की अनुपस्थिति में टीम संयोजन सही कैसे बन पाता है. शिखर धवन के साथ मयंक अग्रवाल पारी का आगाज करेंगे या शुभमन गिल , मिशेल स्टार्क या पैट कमिंस की गेंदों को झेलना आसान नहीं रहेगा. चलिए बारी-बारी से जान लीजिए मुकाबले को लेकर तमाम पहलू.

