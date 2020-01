Ind vs Aus 2nd ODI: कुछ ऐसे मैन ऑफ द मैच केएल राहुल की जमकर तारीफ की विराट कोहली ने

भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat kohli) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा वनडे मुकाबला जीतने के बाद मैन ऑफ द मैच केएल राहुल (KL Rahul) की जमकर तारीफ की है. कोहली ने कहा, ‘हम सोशल मीडिया के दौर में रहते हैं और यहां पर ‘पैनिक बटन'बहुत जल्द ही दबा दिया जाता है. आपके लिए यह पता करना बहुत जरूरी है कि आपके लिए मैदान पर सर्वश्रेष्ठ टीम कौन सी होगी. जब आप लोकेश राहुल को आज बल्लेबाजी करते देखते हो तो उस जैसे खिलाड़ी को बाहर करना मुश्किल है.'

Clinical performance by #TeamIndia to beat Australia by 36 runs and level the series 1-1. Onto the decider in Bengaluru. #INDvAUSpic.twitter.com/H808C2tbot