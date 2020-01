Ind vs Aus 2nd ODI: कुछ ऐसी प्रतिक्रिया रही केएल राहुल की द्रविड़ के साथ तुलना पर

टीम की जरूरत के हिसाब से विभिन्न भूमिकाओं में खरा उतरने की सीख ले रहे केएल राहुल (KL Rahul) की दिग्गज राहुल द्रविड़ से तुलना की जाने लगी है और इस युवा बल्लेबाज ने कहा कि यह एक सम्मान है, राहुल द्रविड़ की तरह केएल राहुल (KL Rahul) भी मध्यक्रम में खेल रहे हैं और साथ में विकेटकीपिंग भी कर रहे हैं. राहुल सलामी बल्लेबाज हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वह मध्यक्रम में खेल रहे हैं.

Slotted in at 5 and he delivers. An inning of substance. There is KLass written all over in KL Rahul's batting. Too good a player.

