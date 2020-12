भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे टेस्ट में दी 8 विकेट से मात, सीरीज में 1-1 की बराबरी पर आए मेहमान

स्कोरबोर्ड

ऑस्ट्रेलिया पारी की बात करें, तो भारत के लिये जसप्रीत बुमराह ने 27 ओवर में दो और पहला टेस्ट खेल रहे मोहम्मद सिराज ने 21 . 3 ओवर में 37 रन देकर तीन विकेट लिये. दोनों ने अनुशासित गेंदबाजी करते हुए संयम से काम लिया और सपाट पिच पर बहुत प्रयोग की कोशिश नहीं की. रविचंद्रन अश्विन ने 37 . 1 ओवर में 71 रन देकर दो विकेट लिये जबकि रविंद्र जडेजा ने 14 ओवर में 28 रन देकर दो विकेट चटकाये. चोटिल तेज गेंदबाज उमेश यादव की गैर मौजूदगी की उन्होंने बखूबी भरपाई की.

The proud recipient and the inaugural winner of the Mullagh Medal - #TeamIndia Captain @ajinkyarahane88 #AUSvIND pic.twitter.com/0cBe2icMzz

ऑस्ट्रेलिया के लिये कैमरन ग्रीन और पैट कमिंस ने सातवें विकेट के लिये 57 रन जोड़े लेकिन दूसरी नयी गेंद का सामना नहीं कर सके. ग्रीन ने 146 गेंद में 45 रन बनाये जबकि कमिंस ने 103 गेंद में 22 रन की पारी खेली. रहाणे ने चौथे दिन सुबह बुमराह से तीन ओवर का स्पैल ही कराया क्योंकि गेंद पुरानी होने से मदद नहीं मिल रही थी. इसके बाद उन्हें हटा दिया ताकि वह दूसरी नयी गेंद से तरोताजा होकर गेंदबाजी कर सके.

#AUSvIND : GET IN #TEAMINDIA ????????



???? ‘36 36 shout the Aussies

36 36 they said

36 36 shout the Aussies

Now we smashed you in your Boxing Day Test !'#BharatArmy#FansInTheStands#BoxingDayTest#COTI ???????? pic.twitter.com/6zj3g2uBKq