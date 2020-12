एमसीजी पर जीत ने फैंस को दिया नए साल का तोफहा, सोशल मीडिया पर हो रहा खुशी का इजहार

टीम रहाणे की मेलबर्न (Melbourne) टेस्ट में जीत के बाद करोड़ों भारतीय क्रिकेटप्रेमी गदगद हैं. और वास्तव में यह जीत इन चाहने वालों के लिए नए साल का तोहफा बनकर आयी! खुशी सहज ही समझी जा सकती है. पहले टेस्ट में मिली 36 रन से स्तब्धकारी हार के बाद पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया था. ऊपर से विराट कोहली (Virat Kohli) के भारत लौटने और मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) के चोटिल होने के बाद तमाम पंडितों और पूर्व दिग्गजों ने भारतीय टीम को एमसीजी में मैदान पर उतने से पहले ही खारिज कर दिया, लेकिन टेस्ट क्रिकेटर और टीम रहाणे ने दिखाया कि टेस्ट क्रिकेट इतनी खूबसूरत क्यों है. और अब जब भारत सीरीज में 1-1 की बराबरी पर आ गया है, तो करोड़ों भारतीय फैंस गदगद हैं और सोशल मीडिया पर जमकर रिएक्शन देखने को मिल रहा है.

भारत आर्मी ने लगातार मैच में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और उनकी खुशी देखने लायक थी.

#AUSvIND : GET IN #TEAMINDIA



‘36 36 shout the Aussies

36 36 they said

36 36 shout the Aussies

Now we smashed you in your Boxing Day Test !'#BharatArmy#FansInTheStands#BoxingDayTest#COTI ???????? pic.twitter.com/6zj3g2uBKq — The Bharat Army (@thebharatarmy) December 29, 2020

सबसे ज्याादा तारीफ और प्रशंसका कप्तान अजिंक्य रहाणे के हिस्से आयी है

Excellent Field Placements, Bowlers Rotation at the right times



Scoring a Century when the team's in the trouble



From 36/9 to winning the #BoxingDayTest



Feeling so Fucking High

Thank you #Rahane

The Best gift a Cult fan Could've Ever had #INDvAUSpic.twitter.com/SUWG3O1j66 — ???????? (@Harshatweetz) December 29, 2020

इस जीत ने पिछले मैच में मिली हार को एकदम भुला दिया है.

To win a Test match without Virat, Rohit, Ishant & Shami is a terrific achievement.



Loved the resilience and character shown by the team to put behind the loss in the 1st Test and level the series.



Brilliant win.

Well done TEAM INDIA! #AUSvIND#BoxingDayTest#Rahanepic.twitter.com/Dm8jBrVc6S — AMAL (@i_auguzto) December 29, 2020

हर शख्स जीत से गदगद है

यहां से टीम इंडिया मेजबानों के लिए और खतरनाक होने जा रही है.

