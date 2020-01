Ind vs Aus 3rd ODI: सीरीज की जंग में रोमांच होगा अपने चरम पर बेंगलुरु डे-नाइट वनडे में

विश्व की दो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट टीमों के बीच रविवार को होने वाले सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच (Ind vs Aus 3rd ODI) को अगर रोमांच की चरम सीमा कहा जाए तो शायद ही यह अतिश्योक्ति होगी. बीते दो मैचों में जिस तरह की क्रिकेट देखने को मिली है, उसने इन दोनों टीमों के स्तर को ऊंचा ही उठाया और यह भी साबित किया है. दोनों टीमों में ज्यादा अंतर नहीं है और किसी भी दिन कोई भी टीम विजय पताका फहरा सकती है. मुंबई में खेले गए पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेट से जिस तरह धोया उसने मेजबानों पर सवाल खड़े किए. विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम ने धैर्य दिखाया और राजकोट में वापसी करते हुए सीरीज 1-1 से बराबर कर दी. अब सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे एम. चिन्नास्वामी में खेला जाना है जो निर्णायक है और इन दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है.

Clinical performance by #TeamIndia to beat Australia by 36 runs and level the series 1-1. Onto the decider in Bengaluru. #INDvAUSpic.twitter.com/H808C2tbot