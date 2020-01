Ind vs Aus 3rd ODI: ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हराकर भारत ने सीरीज पर किया 2-1 से कब्जा

मोहम्मद शमी की अगुवाई में अपने गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन के बाद ‘हिटमैन' रोहित शर्मा के शतक और कप्तान विराट कोहली के 89 रन की मदद से भारत ने निर्णायक तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया को सात विकेट से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली. इससे पहले स्टीव स्मिथ के नौवे वनडे शतक के बावजूद भारत ने आखिरी दस ओवर में शानदार वापसी करते हुए आस्ट्रेलिया को नौ विकेट पर 286 रन पर रोक दिया. जवाब में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की आसान पिच पर 15 गेंद बाकी रहते जीत दर्ज की. फार्म में चल रहे केएल राहुल (19) के जल्दी आउट होने के बाद रोहित और कोहली ने दूसरे विकेट के लिए 137 रन की साझेदारी करके भारत की जीत का मार्ग प्रशस्त किया.

यह भी पढ़ें: डेथ ओवरों में मोहम्मद शमी से बेहतर है केवल एक ही गेंदबाज, सबूत आपके सामने

ऑस्ट्रेलियाई पारी के दौरान शिखर धवन के चोटिल होने के कारण राहुल ने रोहित के साथ पारी का आगाज किया. पहले दो मैचों में 10 और 42 रन ही बना सके रोहित ने लय में लौटते हुए 128 गेंद में 119 रन बनाए. इसमें आठ चौके और छह छक्के शामिल थे. इसके साथ ही उन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में 9000 रन भी पूरे कर लिए. वहीं, कप्तान कोहली ने लगातार दूसरी अर्धशतकीय पारी खेलते हुए 91 गेंद में आठ चौकों की मदद से 89 रन बनाए. श्रेयस अय्यर 35 गेंद में छह चौकों और एक छक्के के साथ 44 रन बनाकर नाबाद रहे. मनीष पांडे ने 48वें ओवर की पहली और तीसरी गेंद पर जोश हेजलवुड को चौका लगाकर भारत को जीत दिलाई.

INDIA WIN



A clinical performance by #TeamIndia as they win by 7 wickets and clinch the series 2-1.#INDvAUSpic.twitter.com/LnhgbjdDI8